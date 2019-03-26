وافق وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، مساء اليوم، على منح الجنسية الإيطالية للطفل المصري رامي شحاتة، وذلك تقديرا لدوره الكبير في إنقاذ عشرات التلاميذ من الموت حرقا على يد سائق حافلة مدرسية كان اختطفها، مؤخرا.

وقال سالفيني: "نعم لمنح الجنسية لرامي لأنه يبدو كما لو كان ابني وأظهر أنه يفهم قيم هذه البلاد، وبسبب أفعال المهارة أو الشجاعة، يمكن التغلب على القوانين"، وفقا لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية.

كان الطفل المصري رامي شحاتة (13 عاما) تمكن من الاتصال بالشرطة الإيطالية وأبلغها بمحاولة سائق الحافلة اختطافها، مما ساعد قوات الأمن على التدخل في الوقت المناسب ومن ثم إنقاذ التلاميذ.

هذا وقد دعا سالفيني، خمسة من أطفال مدرسة فيلاتي المتوسطة، الذين كانوا على متن الحافلة المدرسية، إلى وزارة الداخلية و12 عنصرا من الشرطة الإيطالية الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ، لتكريمهم.