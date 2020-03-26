 فنلندا تفرض قيودا على السفر من المنطقة الأشد كثافة بالسكان لمكافحة كورونا - بوابة الشروق
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فنلندا تفرض قيودا على السفر من المنطقة الأشد كثافة بالسكان لمكافحة كورونا

سانا مارين
سانا مارين

نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 1:18 ص | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 1:18 ص

(د ب أ)

صرحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين مساء اليوم الأربعاء بأن الحكومة الفنلندية بصدد فرض قيود على السفر من وإلى المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل هذه الخطوة - التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بعد غد الجمعة حتى 19 نيسان/ أبريل – مقاطعة أوسيما التي تضم العاصمة هلسنكي ومدينتي إسبو وفانتا.

وتم تسجيل حوالي ثلثي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فنلندا، التي بلغت حوالي 880 حالة حتى اليوم الأربعاء، في أوسيما.

أعلنت مارين في مؤتمر صحفي: "إن تقييد حرية التنقل هو السبيل الوحيد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".


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