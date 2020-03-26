مصدر أمنى: على الفئات المستثناة من الحظر تقديم ما يثبت صفتها

أكد مصدر أمنى أن وزارة الداخلية اتخذت جميع الاستعدادات لتنفيذ قرار حظر حركة المواطنين على الطرق الذى سيبدأ اليوم من الساعة الـ7 مساء حتى الساعة الـ 6 صباحا.

وأعلنت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وتهيب بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين.

وأشار المصدر الأمنى إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحول آلية التعامل مع الجهات المستثناة من قرار الحظر وهم الصحفيون حاملو كارنيهات نقابة الصحفيين، الإعلاميين، والأطباء، فأوضح المصدر الأمنى أنه على أى شخص ينتمى للجهات المستثناة لابد ان يقدم ما يفيد انتماءه إلى هذه الجهة من كارنيهات نقابية أو تصاريح خاصة من المؤسسة التى يعمل بها.

وقال المصدر إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بحث مساء أمس الأول مع وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، سبل التنسيق.