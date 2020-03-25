الداخلية: حظر التحرك ‎شهد تجاوبا من المواطنين ما ينم عن تفهمهم للإجراءات

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أكدت وزارة الداخلية أن اليوم الأول من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين -من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين - قد شهد تجاوبا من جانب المواطنين على مدار الفترة المقررة لتطبيق حظر التحرك، الأمر الذي ساهم باضطلاع قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها.

وذكرت الداخلية، أن التزام المواطنين يؤكد مدى تفهمهم للإجراءات التي تتخذها الدولة والتي تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارًا بحظر تحرك المواطنين من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.