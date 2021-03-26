محافظ الأقصر يبحث الموقف التنفيذي لتطوير مركزي إسنا وأرمنت

بحث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم مع وفد من مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الموقف التنفيذي للمشروع القومي بتطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.

واستعرض المحافظ - بحسب بيان أصدره اليوم - ما تم تنفيذه على أرض الواقع وما سيتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة بجميع القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز والاتصالات والصحة والري والتضامن والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات، وذلك بهدف المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها ورصد التدخلات المطلوب تنفيذها وإزالة أية عقبات تظهر أثناء التنفيذ.

وتوجه المحافظ - عقب الاجتماع مع وفد رئاسة مجلس الوزراء، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة - إلى مركز أرمنت لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة على أرض الواقع.

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة (حياة كريمة) تستهدف إحداث تطوير شامل لجميع القرى الريف المصري الذي يعيش فيه 56% من السكان وذلك خلال 3 سنوات فقط، عبر العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بـ 51 مركزًا، سيتم إنهاء الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.