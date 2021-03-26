أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنيا، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة ستقوم بإضعاف المياه بمدينة ديرمواس وقراها، وذلك يوم السبت الموافق 27 مارس الجاري لمدة 8 ساعات، لإجراء الصيانة.

وأضاف بيان الشركة، أنه سيتم إضعاف المياه بداية من الساعة الخامسة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك لقيام الشركة بتطهير محطة ديرمواس الجديدة التي تغذي مدينة ديرمواس وقراها.

وطالب البيان الأهالي، بتوفير احتياجاتهم من المياه، وأن الخط الساخن للشركة رقم 125 يعمل طوال 24 ساعة، بالإضافة إلى رقم الواتس الثابت 01271269587 للرد على اتصالات المواطنين.