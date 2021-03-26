 ثقافة المنيا تحيي عيد الأم بفقرات فنية وثقافية بمشاركة براعم الهيئة الإنجيلية - بوابة الشروق
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ثقافة المنيا تحيي عيد الأم بفقرات فنية وثقافية بمشاركة براعم الهيئة الإنجيلية

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 12:33 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 12:33 م

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، حيث قدم قصر ثقافة المنيا يوم ترفيهى لأطفال الهيئة الإنجيلية تضمن عرض لفرقة كورال القصر وتقديم كوكتيل من الأغانى.

وتضمن الحفل أغاني منها: دعوة سلام ، مساء الفل لأريح أحمد ، إبراهيم أدهم وأغنية أمى يانور بيتنا قدمتها تسنيم وائل، أول حياتى لمحمد أحمد طه، وشكر يا أمى لبسملة ناصر، ريتاج محمود، ويوسف وائل، ومنار محمد ، وفقرة شعرية بعنوان أمانة عليك، صباح الخير يا مولاتى قدمتها فاطمة وهدى، ست الحبايب فاطمة أحمد ، فاطمة الزهراء ، أحن قلب تغنى بها يوسف، جنات، أما أغنية أمى ثم أمى قدمتها حلا عباس وأريج أحمد والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلى.

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