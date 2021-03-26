السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطاري سوهاج: مجهولون فتحوا بلف العربات قبل الحادث

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، اليوم الجمعة، الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



وقالت الهيئة في بيان، إنه أثناء سير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بموخرة أخر عربة بقطار ١٥٧ مما أدى إلى انقلاب ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.



وجاري حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف علي أسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات علي الخط