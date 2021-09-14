أمين مساعد نقابة المحامين: رجائي عطية توفي شهيدا في محراب العدالة

نعى أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، صباح السبت، عن عمر ناهز الـ84 عاما، إثر سقوطه مغشيا عليه أثناء نظر جلسة محاكمة أمام جنايات إمبابة في محافظة الجيزة.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن «عطية» قيمة وقامة وخدم المحامين، لافتًا إلى أن «الله توفاه شهيدًا في محراب العدالة، خلال دفاعه عن 8 محامين قُدموا للمحاكمة الجنائية».

وعن الشخص الذي سيتولى منصب نقيب المحاماة خلفًا لـ«عطية»، أوضح الأمين العام المساعد، أن وكيل أول النقابة يتولى عمل النقيب حتى إجراء الانتخابات، بحسب قانون المحاماة، مشيرًا إلى أن مجدي سخى، هو أقدم الوكيلين.

وتوفي رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، صباح السبت، عن عمر ناهز الـ84 عاما، إثر سقوطه مغشيا عليه أثناء نظر جلسة محاكمة أمام جنايات إمبابة في محافظة الجيزة.