بغداد وأربيل تبحثان الآلية الجديدة لتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي

اجتمع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، مع مع وفد إقليم كردستان برئاسة كمال محمد وزير الثروات الطبيعية وكالة لبحث آلية تصدير النفط الخام العراقي عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان عبر الأراضي التركية بعد قرار المحكمة الدولية.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية اليوم أن "عبد الغني ترأس اجتماعاً مع وفد إقليم كردستان كرس لبحث الآليات والمعطيات الجديدة لصادرات الإقليم من النفط الخام بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي في دعوى التحكيم المرفوعة من العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام إتفاقية خط الأنابيب العراقية - التركية الموقعة في عام 1973".

وألزم قرار المحكمة السلطات التركية على" وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي بما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

وكانت الحكومة التركية سمحت لإقليم كردستان العراق منذ سنوات بتصدير النفط الخام المنتج في حقول إقليم كردستان عبر جزء من خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان من دون موافقة الحكومة العراقية؛ ما سمح لسلطات إقليم كردستان بتصدير مابين 400 إلى 500 ألف برميل يوميا دون موافقة الحكومة الاتحادية.