ثلاثون ألفا يحتشدون وسط فرانكفورت للاحتفال برأس السنة الكردية

احتشد آلاف الأكراد من جميع أنحاء ألمانيا في مدينة فرانكفورت اليوم السبت للاحتفال بعيد رأس السنة الكردية المعروف بعيد النوروز لدعم نضال الأكراد من أجل الاستقلال.

تحدثت الشرطة عن تجمع حوالي 30 ألف مشارك في فترة ما بعد الظهر.

بالإضافة إلى الفساتين الاحتفالية البراقة للنساء والفتيات كان هناك أيضا العديد من الملابس الشبيهة بالزي الرسمي التي تذكر بقوات البشمركة الكردية في منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق.

كما تم استدعاء نضال النساء في إيران من أجل المزيد من الحقوق، والذي اندلع في أعقاب وفاة الشابة الكردية جينا مهسا أميني في سبتمبر الماضي.

بالإضافة إلى الأعلام الكردية بالألوان الأحمر والأصفر والأخضر، كانت هناك أيضا العديد من الأعلام التي تحمل صورا لأشخاص سجنوا أو قتلوا بسبب أنشطتهم السياسية في تركيا وإيران ودول أخرى.

وعلى خلاف شروط إقامة المظاهرة رفع المتظاهرون أيضا صور زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان.

نظرا لتصنيف حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية في ألمانيا، لم يسمح برفع علم الحزب ولا زعيمه عبد الله أوجلان.

دعا المنظمون المتظاهرين إلى تنحية هذه الأعلام، كما تدخلوا وطلبوا من المشاركين لفها بصورة كلية في قوائمها وعدم نشرها.

يخصص مهرجان هذا العام أيضا لإحياء ذكرى ضحايا كارثة زلزال 6 فبراير الماضي في كل من تركيا وسوريا.

وقع الزلزال في منطقة يسكنها كثير من الأكراد.

بالإضافة إلى الرسالة السياسية، كانت هناك أيضا موسيقى على خشبة المسرح، ورقص الكثير من الحاضرين على إيقاعات ضربت على الأرض الموحلة بعد هطول الأمطار، بينما تصاعد الدخان من العديد من منصات الشواء.

بالنسبة للعديد من المشاركين، كان نوروز مهرجانا مليئا بالحيوية صحبته لقاءات مع مواطنين أكراد من جميع أنحاء ألمانيا.