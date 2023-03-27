ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع شوكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى 4 وفيات

أعلنت السلطات المحلية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الأحد، وفاة شخص رابع بعد يومين فقط من وقوع انفجار قوي في إحدى مصانع الشوكولاتة في الولاية.



وقال رئيس شرطة ويست ريدينج واين هولبن، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن السلطات عثرت على الضحية الرابعة تحت الأنقاض في مصنع الشوكولاتة.



وأضاف هولبن أن فرق الإنقاذ يستخدمون معدات التصوير الحراري والكلاب للبحث عن ناجين محتملين من انفجار المصنع، مشيرًا إلى أن أطقم الطوارئ كانت تستخدم معدات ثقيلة لسحب الأنقاض من المنطقة.



ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين بعد الانفجار، وتم نقل عشرة ضحايا إلى مستشفى ريدينج في أعقاب الحادث، حيث نقل المستشفى اثنين آخرين إلى مرافق طبية قريبة، وخرج معظمهم من المستشفى يوم الأحد.



وأشار هولبن إلى أن السلطات المحلية تحقق حاليا للوقوف على أسباب الانفجار، مشددا على عدم وجود أي خطر على المنطقة المحيطة بالمصنع، لكن يجب على السكان تجنب المنطقة التي وقع فيها الانفجار واتباع تعليمات مسئولي إنفاذ القانون.



وقال متحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في بنسلفانيا، إن سبب الانفجار ربما يكون تسريب غاز بالمصنع.