صبحي يكشف أول تحرك لوزارة الرياضة تزامنا مع عودة رئيس الزمالك

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الإعلام الرياضي في مصر، إعلام حر ولن يتم تقيده، ولكن هناك من يتحدث عبر المنابر الإعلامية لا يمثل منظومة الرياضة، كما أن النقد مباح ولكن النقد البناء وليس النقد السلبي.

وأوضح صبحي عبر قناة صدي البلد، أن رئيس الزمالك قضى مدته في الحبس، ولكن عندما يتم إصدار أي بيان في أزمة الزمالك سيكون عقب دراسته بشكل دقيق من قبل اللجنة القانونية بالوزارة.

وأكمل: الوزارة تعكف حاليا على مراجعة لائحة نادي الزمالك، والوزارة لن تصدر قرار عشوائي في أزمة رئيس نادي الزمالك، دون الاستناد على مواد قانونية،والوزارة ليس لها مصلحة في أزمة الزمالك.

وتابع: « لن نسقط بيان وزارة الرياضة على أحد بعينه، ولكن هناك لجنة قانونية هي من تبث في التجاوزات الرياضية».