استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 26 مارس 2023.
• جاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:
استقر سعر حديد عز مسجلا 32135 جنيها للطن.
سجل سعر طن السويس للصلب مسجلا 32050 جنيها.
واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 29500 جنيه.
وسجل سعر طن حديد بشاي 29000 جنيه.
واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32050 جنيها.
واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 29500 جنيه.
وسجل سعر حديد الجارحي 27000 جنيه للطن.
• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:
استقر سعر طن الأسمنت المسلح عند 1950 جنيها.
استقر سعر أسمنت النصر عند 1920 جنيها.
واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1865 جنيها.
واستقر سعر طن أسمنت المخصوص مسجلا 1890 جنيها.
وسجل سعر طن حلوان أسمنت 1930 جنيها.
وسجل سعر طن أسمنت السويدي 1975 جنيها.