روسيا تدعو جميع الدول للتعاون مع الأمم المتحدة في التحقيق بتفجير السيل الشمالي

دعا مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي، جميع الدول بما فيها الدانمارك والسويد وألمانيا، إلى التعاون مع لجنة الأمم المتحدة في التحقيق بتفجير "السيل الشمالي".

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن المشروع يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل في جميع جوانب العمل التخريبي على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 1-2"، وكذلك تحديد الجناه والجهات الراعية والمنظمين والمتواطئين.

وأوضحت أن الأمين العام للأمم المتحدة يمنح 30 يوما لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول طرق إنشاء اللجنة المذكورة.

ومن المقرر التصويت على القرار يوم الاثنين المقبل.

وفي المقابل، دعت وزارة الدفاع الأوكرانية، وسائل الإعلام والمدونين إلى عدم إثارة موضوع الهجوم الأوكراني المضاد حتى يحقق نتائجه.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية - "لا يجب أن تكتبوا مدونات وموضوعات حول الهجوم المضاد للجيش الأوكراني، لا يجب أن تتم مناقشة خطط جيشنا الحربية علانية".

وأضافت:" لدينا خطة استراتيجية واحدة لتحرير كل أراضينا.. في غضون ذلك، أي تفاصيل أخرى تعتبر أسرار عسكرية"، موضحة أن هناك 3 مسئولين أوكرانيين فقط لهم الحق في الكشف عن تلك الأسرار، هم الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الأوكراني.

وتابعت: "الخطط يتم الإعلان عنها من قبل الأشخاص الثلاثة المذكورين عندما تكون هناك مثل هذه المهمة العسكرية الاستراتيجية، لأن المعلومات هي أيضًا سلاح، ونحن نستخدمها أيضًا في قتالنا".

وبحسب وكالة "يوكرينفورم"، فإن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية قام بتحديث ظروف العمل للصحفيين في مناطق الخطوط الأمامية ومناطق القتال، كما قام بتغيير شروط اعتماد وسائل الإعلام التي يسمح لها تغطية المعارك.