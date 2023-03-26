من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم زيارة رسمية لكمبوديا تستغرق يوما واحدا، غدا الإثنين، لمواصلة تعزيز العلاقات التي أقيمت منذ عام 1957، وتعزيز التعاون بين البلدين.



وستكون هذه هي الزيارة الخارجية الرسمية السابعة لأنور إبراهيم، منذ توليه منصب رئيس الوزراء في 24 نوفمبر من العام الماضي، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.



ومن المتوقع أن يصل رئيس الوزراء إلى مطار بنوم بنه الدولي في الساعة 09.15 صباحا بالتوقيت المحلي.



وقال وزير الخارجية الماليزي زامبري عبد القادر في مؤتمر صحفي، إن الزيارة الرسمية تأتي بدعوة من رئيس الوزراء الكمبودي هون سين.



وأضاف: "سيتيح الاجتماع لأنور الفرصة لتبادل (الأفكار) ومناقشة القضايا المهمة والتعاون الثنائي ذي الاهتمام المشترك للبلدين مع رئيس الوزراء الكمبودي".



وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أيضا استكشاف فرص جديدة لزيادة تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين".