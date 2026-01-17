 فوز الممثلة كاريس بشار بجائزة الممثلة المفضلة عن مسلسل تحت سابع أرض في حفل Joy Awards - بوابة الشروق
السبت 17 يناير 2026 10:53 م القاهرة
فوز الممثلة كاريس بشار بجائزة الممثلة المفضلة عن مسلسل تحت سابع أرض في حفل Joy Awards

أحمد فاروق ومصطفى الجداوي
نشر في: السبت 17 يناير 2026 - 10:33 م | آخر تحديث: السبت 17 يناير 2026 - 10:33 م

فازت الممثلة كاريس بشار بجائزة الممثلة المفضلة في فئة المسلسلات عن مسلسل «تحت سابع أرض»، وذلك خلال حفل Joy Awards هذا العام.

وقالت كاريس بشار إنها سعيدة بهذه الجائزة، كما وجهت الشكر للمملكة العربية السعودية على وقوفها مع وطنها سوريا، متمنية أن تظل السعودية قدوة لكل الدول العربية، كما شكرت المستشار تركي آل الشيخ على وقوفه بجانب الفن السوري.

وتنافس على جائزة «الممثلة المفضلة في الأعمال الدرامية» كل من أمينة خليل عن مسلسل «لام شمسية»، والعنود سعود عن مسلسل «أمي»، وإلهام علي عن مسلسل «شارع الأعشي»، وكاريس بشار عن مسلسل «تحت سابع أرض».

