فازت حارسة المرمى السعودية ليلى القحطاني بجائزة الرياضية المفضلة في حفل Joy Awards هذا العام، وقدمت الجائزة الفنانة نيللي كريم.

وصعدت ليلى القحطاني وهي تحمل في يديها عكازًا نتيجة تعرضها للإصابة، وتوجهت بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ والأمير محمد بن سلمان، وطالبت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.

وقامت ليلى القحطاني بتقليد احتفال رونالدو على المسرح «سيييييييييي»، قائلة: «أمنية حياتي».

وتنافس على جائزة الرياضية المفضلة كل من لاعبة التايكوندو السعودية دينا أبو طالب، وفاليري ترزي الفائزة ببرونزية ألعاب التضامن الإسلامي عام 2025، وحارسة المرمى السعودية ليلى القحطاني، ولاعبة التنس هنية منهاس.

وتشهد نسخة «جوي أوورد» هذا العام حضور مجموعة من النجوم العالميين، وهم: ميلي بوبي براون، وجيرمي رينر، وفورست ويتكر، ومريم أوزرلي، وبينار دينيز، وبيتر منساه، وأوسكار إسحاق، وريتشارد شيفر، وشوكرو نجاتي شاهين، وترافيس فيميل، وتوبا بويوكستون، ورون إيلي كوهين، وميلي بوبي براون، وبشرى ديفيلي، وباريش أردوتش، وألكسندر لودفيج، وألفي آلن، وأرون هيلبينج، ولي كونغ جاي، ولي بيونغ هون، ولوك أرنولد، وليز متشيل، ومكسيم ألكسندر، وجيرمي بيفين، وروبي ويليامز، وكان أورجنجي أوغلو، وجيرمي رينر، وهنري جي إم جونز، وكارولين شوفيل، وفورست ويتكر، وساول ألفاريز، ودجيمور هونسو، وهاندة أرتشيل، وهيدز غراهام، وهازل كايا، وشاه روخ خان، وخالد أرغنتش.