أوكرانيا تتصدى لعشرات الطائرات القتالية الروسية ليلا

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تصدت أوكرانيا ليلا، لعشرات الطائرات القتالية الروسية بدون طيار، بحسب ما أعلنه مسئولون صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب قائد القوات الجوية ميكولا أوليشوك، على منصة "تليجرام" أن جميع الطائرات الـ12 تم إسقاطها.

فيما أفاد رئيس بلدية مدينة خاركيف، إيهور تيريخوف، بإطلاق ثمانية صواريخ على منطقة خاركيف الشرقية.

كما وردت تقارير بشأن وقوع هجمات صاروخية ليلا، إلا أنه لم ترد أية تقارير أولية بشأن وقوع أضرار بشرية أو مادية محتملة.

وفي الوقت نفسه، أبلغت منطقة بيلجورود الحدودية الروسية أيضا عن وقوع قصف. وقال حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في القصف.

جدير بالذكر أن الهجمات على بيلجورود صارت أكثر تواترا خلال الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، فإن أعداد الضحايا والأضرار في الأراضي الروسية لا تزال أضيق نطاقا بقدر كبير بالمقارنة مع عواقب الحرب على الجانب الأوكراني.