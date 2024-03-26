سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين بسلطنة عُمان في الربع الرابع من عام 2023 انخفاضًا بنسبة 9ر7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 حيث تم اعتماد عام 2018 سنة الأساس.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، أوردتها وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، إلى انخفاض أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بـ5ر7% حيث يُعزى ذلك لانخفاض منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7ر7% مقابل ارتفاع منتجات خامات المعادن بـ2ر17% ومنتجات الأحجار والرمال بـ5ر0%.

وانخفضت أسعار المنتجين لمجموعة الطاقة الكهربائية بـ8ر4% فيما ارتفعت أسعار المنتجين لمجموعة المياه بـ7ر1%.