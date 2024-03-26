مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحده يتابع آلية نقل المساعدات بالعريش

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، جان لوك مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحده في القاهرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش، وذلك في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وعبد الحليم عبدالله مدير فريق الأمم المتحدة في شمال سيناء.

ورحب المحافظ بمدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة بالقاهرة، على أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

وأكد المحافظ استقبال المحافظة، تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات، وهي: على متن الشاحنات بالطريق البري، وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري، وعلى متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

وأضاف المحافظ، أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل إلى شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وإدخالها تباعًا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.

بدوره ثمن مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحده بالقاهرة، الدور الكبير الذي تقوم به مصر في استقبال وتخزين المساعدات في مخازن مجهزة ومؤمنة في مدينة العريش، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الأممية.