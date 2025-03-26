وزير الخارجية الأمريكي يدعو تركيا لدعم مساعي السلام في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "طلب دعم تركيا للسلام في أوكرانيا" خلال أول اجتماع له مع نظيره التركي هاكان فيدان.



ويقوم فيدان، بزيارة تستغرق يومين إلى واشنطن، حيث يسعى إلى دعم العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة التي توترت بشكل متزايد في ظل رئاسة جو بايدن.



وتأتي الزيارة عقب محادثة هاتفية بين رئيسي البلدين، والتي وصفها المبعوث الخاص لدونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأنها "تحولية".



وحافظت تركيا، على علاقات وثيقة مع روسيا وأوكرانيا خلال الحرب التي استمرت 3 سنوات، وعرضت في السابق التوسط في عقد محادثات بين البلدين.



واستضافت تركيا، محادثات سلام لم تكلل بالنجاح في عام 2022.

وخلال إدارة بايدن، أثار استمرار أنقرة في التجارة مع روسيا تحذيرات متكررة من قبل واشنطن.



وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن روبيو وفيدان بحثا جهود إرساء وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مضيفة أن أنقرة دعمت المبادرات الأمريكية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في بيان، إن روبيو "دعا أيضا إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية" بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).



ومن ناحية أخرى، يأمل فيدان، في إحراز تقدم في رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا، والسماح لها بالانضمام مجددا إلى برنامج مقاتلات إف - 35، الذي ساهمت في تطويره مع شركاء آخرين في حلف الناتو قبل طردها منه في عام 2019.