الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وأفادت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات" "رام الله"، "بيت لحم"، "نابلس"، "طولكرم"، و"سلفيت"، مشيرين إلى أن الاحتلال نفذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات ومخيمات في الضفة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في كافة مدن الضفة الغربية، كإحدى أبرز سياسات العقاب الجماعي، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق مع بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحقهم.