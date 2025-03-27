فلسطينيون في غزة يحتجون ضد حماس لليوم الثاني على التوالي

اندلعت احتجاجات في أنحاء قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، فيما طالب آلاف الفلسطينيين بإنهاء الحرب مع إسرائيل وأعربوا عن غضبهم تجاه قيادة حركة حماس.

واندلعت مظاهرات في عدة مناطق مساء اليوم الأربعاء، من بينها بيت لاهيا ومدينة غزة وخان يونس، حسبما ذكر شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأدان العديد من المحتجين حماس، في حدث نادر في القطاع.

ووسط الهتافات المطالبة بالحرية والسلام، رفع المتظاهرون أمس الثلاثاء شعارات تدين استمرار القتال وتطالب برحيل القيادات التي لم تحقق سوى المزيد من الدمار. "نريد أن نعيش"، "كفى دمارًا"، و"يا حماس برة برة"، كانت بعض الشعارات التي علت في أرجاء البلدة، في تعبير عن سخط متزايد تجاه الحركة التي تسيطر على غزة منذ عام 2007.