مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يحذر من تصاعد الأصوات المتطرفة في أوروبا بعد هجوم طليطلة

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تصاعد بعض الأصوات المتطرفة في أوروبا، مما يستدعي تضافر الجهود لمكافحة العنصرية والتمييز، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان.

جاء ذلك تعقيبًا على الهجوم العنصري الذي شهدته بلدة "إسكيبياس" التابعة لمدينة طليطلة في إسبانيا، استهدف مركز الجمعية الإسلامية ومتجرًا محليًا يديره مسلمون، حيث قام مجهولون بتشويه واجهات المركز والمتجر برموز نازية (صلبان معقوفة) وعبارات عنصرية بغيضة.

وقد أثارت هذه الواقعة موجة من الاستنكار والإدانة على المستويين المحلي والوطني، حيث أدان حزب "إثكييردا أونيدا" في إسكيبياس هذه الأفعال العنصرية بشدة، مؤكدًا أنها تهدف إلى بث الكراهية والانقسام داخل المجتمع الذي عرف بتسامحه وتعاونه.

من جانبها، أكدت ميلاجروس ديل باريو، العمدة السابقة للبلدة، أن "إسكيبياس" لطالما كانت مثالًا للتنوع الثقافي والتعايش السلمي بين سكانها، وأنها لن تسمح لأي كان بتعكير صفو هذا التعايش. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق عاجل للكشف عن مرتكبي هذا الاعتداء وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال المشينة.

وقد سلطت وكالة أنباء "أوروبا بريس" الإسبانية الضوء على هذا الهجوم العنصري، ونقلت عن مصادر محلية تأكيدها على أهمية الحفاظ على قيم التسامح والتعايش في المجتمع، ورفض أي شكل من أشكال الكراهية والعنصرية.