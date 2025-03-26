نتنياهو: سنسيطر على أراض في غزة حال استمرار تعنت حماس

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة للكنيست، في إطار مناقشة حملة "الأربعين توقيعًا".

وهدد نتنياهو حركة حماس، قائلًا: "كلما استمرت حماس في رفض إطلاق سراح المختطفين، سنزيد من ممارسة الضغط، بما يشمل الاستيلاء على الأراضي"، وذلك وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وأضاف: "كلما أصرت حماس على رفضها إطلاق سراح رهائننا، كلما أصبح الضغط الذي سنمارسه أقوى"، متابعًا: "أقول لحماس إن هذا يشمل الاستيلاء على الأراضي، ويشمل أمورًا أخرى لن أفصلها هنا".

وفي سياق آخر، أشار نتنياهو إلى إقرار قانون الميزانية، قائلًا: "لم تسقط الحكومة، بل إن الائتلاف اليوم أكثر استقرارًا وأكثر صلابة مما كان عليه في بداية الحرب، وهو يعكس إرادة الشعب. الشعب يريد إسرائيل قوية، الشعب يريد إسرائيل منتصرة".