 نتنياهو: سنسيطر على أراض في غزة حال استمرار تعنت حماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو: سنسيطر على أراض في غزة حال استمرار تعنت حماس

وكالات
نشر في: الأربعاء 26 مارس 2025 - 1:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مارس 2025 - 1:50 م

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة للكنيست، في إطار مناقشة حملة "الأربعين توقيعًا".

وهدد نتنياهو حركة حماس، قائلًا: "كلما استمرت حماس في رفض إطلاق سراح المختطفين، سنزيد من ممارسة الضغط، بما يشمل الاستيلاء على الأراضي"، وذلك وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وأضاف: "كلما أصرت حماس على رفضها إطلاق سراح رهائننا، كلما أصبح الضغط الذي سنمارسه أقوى"، متابعًا: "أقول لحماس إن هذا يشمل الاستيلاء على الأراضي، ويشمل أمورًا أخرى لن أفصلها هنا".

وفي سياق آخر، أشار نتنياهو إلى إقرار قانون الميزانية، قائلًا: "لم تسقط الحكومة، بل إن الائتلاف اليوم أكثر استقرارًا وأكثر صلابة مما كان عليه في بداية الحرب، وهو يعكس إرادة الشعب. الشعب يريد إسرائيل قوية، الشعب يريد إسرائيل منتصرة".

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