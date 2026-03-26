افتتاح أعمال الدورة الأولى لمنتدى « CIVIS أفريقيا – أوروبا» للبحث والتعليم بـالمغرب

انطلقت بمدينة الدار البيضاء، أعمال المنتدى الأول (CIVIS إفريقيا – أوروبا) للبحث والتعليم، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والمسؤولين من القارتين الإفريقية والأوروبية.

ويأتي المنتدى، الذي يستمر حتى 27 مارس الجاري، في إطار تحالف CIVIS، وهو شبكة أكاديمية تضم 11 جامعة أوروبية وستة أفريقية بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين القارتين.

ويسعى المنتدى، الذي يعقد تحت شعار "الحوار والبناء المشترك"، إلى تقديم إجابات واقعية للتحديات المعاصرة، خاصة في مجالات الصحة العالمية، والتغيرات المناخية والتحولات الرقمية والاجتماعية، مع التأكيد على دور التعليم العالي باعتباره رافعة أساسية للتحول المستدام.

وقال الأمين العام لتحالف CIVIS، ستيفان لانغ، في تصريح، إن هذا المنتدى يشكل مرحلة هيكلية في تعزيز شراكة أكاديمية بين القارتين، تقوم على التخصص المعرفي وتوحيد الخبرات.

وأضاف أن هذه العملية تهدف إلى بناء رؤية مشتركة للتحديات العالمية، من خلال تثمين تنوع المقاربات الثقافية والعلمية، ضمن روح التعاون والتكامل.

ويتضمن برنامج النسخة الأولى من هذا المنتدى ورشات تفاعلية وموائد مستديرة ونقاشات موضوعاتية، وكذا تقديم عروض لنتائج الأبحاث، فضلا عن جلسات نقاش تهدف الى تعزيز إشراك الفاعلين الأكاديميين والمجتمع المدني.

وستتوج أعمال المنتدى بالتوقيع على الميثاق الأفريقي للبحث العلمي بين عدة جامعات متميزة، من بينها 11 جامعة أوروبية و6 جامعات إفريقية، في خطوة تهدف الى تكوين شراكة أكاديمية قائمة على التشارك في المعرفة والتعاون في إنتاج البحث العلمي بين مؤسسات التعليم العالي في القارتين.