شوقي غريب يحسم الموعد النهائي لاختيار قائمة الفراعنة في الأولمبياد

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، الموعد النهائي لإعلان قائمة الفراعنة للمشاركة في أولمبياد طوكيو، مؤكدًا على أن جميع المنتخبات في أولمبياد طوكيو ستكون على مستوي عال.

وقال شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس2»: «نتواصل بشكل دائم مع اللاعبين والجميع ينتظر هذا الحدث وبعض اللاعبين تركوا أماكن بها أموال من أجل المشاركة».

وأضاف: «متحمسون لخوض منافسات طوكيو بعد إعلان القرعة ومستعدون للبطولة، وسنشارك في ثاني أكبر محفل عالمي بعد كأس العالم ومن المتوقع أن تكون المنتخبات على مستوى عال».

وكشف: «سنسافر إلى أولمبياد طوكيو بـ 18 لاعبا ومعهم 4 لاعبين بدلاء، و 30 يونيو الموعد النهائي لإعلان قائمة المنتخب الأولمبي ».

وتابع: «اللاعبون الذين يشاركون مع المنتخب الأول مثل مصطفى محمد ورمضان صبحي لن ينضموا إلا في 5 يوليو، ووضعت 14 لاعبًا من اللاعبين الكبار ضمن القائمة المبدئية وسأختار منهم 3 لاعبين».

وشدد مدرب المنتخب الأولمبي: «محمد صلاح لاعب مهم وسيضيف للمنتخب الأولمبي الكثير في حال تواجده، أرسلت خطابا رسميًا لنادي ليفربول يتضمن كل كبيرة وصغيرة تخص الأولمبياد وتواجد صلاح بالمواعيد وأماكن التدريبات والمباريات».

وأتم: «ليفربول أرسل لنا خطابًا يفيد بأنهم يدرسون قرار مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو».