الصحة: مستشفى زايد التخصصي يجري نوعا دقيقا من قساطر الأوعية الدموية بالمجان

نجحت مستشفى زايد التخصصي في إجراء نوع دقيق من قساطر الأوعية الدموية لأحد المرضى، بتكلفة تبلغ حوالي مليون وربع المليون جنيه، دون تحمل المريض أي أعباء مادية.

وذكرت وزارة الصحة والإسكان- في بيان، اليوم- أن الفريق الطبي المعالج للحالة ضم الدكتور محمد حسني والدكتور أحمد فرغلي والدكتور محمد على والدكتور أحمد علاء والدكتور محمد عبد الهادى وعدد أخر من جراحي التخدير والعمليات، مشيرة إلى خروج المريض من المستشفى في حالة جيدة تحت العلاج والمتابعة الطبية.

وأضافت الوزارة أن تلك النوع من الجراحات الأولى تعد الأولى من نوعها في وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن المستشفى لم يتوقف عن أداء واجبه للقضاء على قوائم الانتظار رغم وجود جائحة فيروس كورونا، مع وجود جزء من المستشفى مخصصا لعلاج حالات فيروس كورونا.

ويقدم المستشفى الخدمات الطبية من عمليات زرع النخاع وزرع الكلي وزرع الكبد، كما يقدم بالعيادات الخارجية خدمات الكشف بأقسام الجلدية والرمد والجراحة العامة والباطنة والأطفال والعظام والعلاج الطبيعي والأنف والأذن وقسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وقسم خاص للأسنان، وقسم للمبتسرين وحديثي الولادة، ووحدة الغسيل الكلوي.

وتسعى أمانة المراكز الطبية المتخصصة للعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الأمانة على أعلى مستوى، وخطة شاملة لتطوير كافة المستشفيات، وذلك في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، لتقديم خدمة يرضى عنها المواطن.

يذكر أن مستشفى زايد التخصصي يحتوي على أحدث أجهزة رسم القلب والموجات الصوتية للقلب، وأحدث المعامل وأجهزة الأشعة وكافة الخدمات الطبية.