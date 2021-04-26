إطلاق فقاعة سفر بين هونج كونج وسنغافورة في 26 مايو

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أعلنت حكومتا هونج كونج وسنغافورة، اليوم الاثنين، أنهما سوف تطلقان رحلات جوية بموجب اتفاقية فقاعة سفر تبدأ في 26 مايو.

وأعلن وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج إدوارد ياو ووزير النقل السنغافوري أونج يي كونج عن هذه الخطوة.

وقالت وزارة النقل السنغافورية إن الفقاعة سوف تبدأ بحذر برحلة واحدة يوميا في كل اتجاه وبحد أقصى 200 مسافر لكل رحلة لمدة أسبوعين.

واتفقت المدينتان في الأصل على بدء فقاعة سفر في نوفمبر الماضي، لكن موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا في هونج كونج أجبرتهما على تعليق الخطة.

ووضعت حكومة هونج كونج الشروط المشددة لترتيبات خالية من الحجر الصحي في بيان يوم الاثنين.

ووفقا للخطة، يتعين ألا يكون المسافرون قد سافروا خارج هونج كونج أو سنغافورة لمدة 14 يوما قبل المغادرة - وبالنسبة لأي شخص عاد من أي مكان آخر حديثا، يتم احتساب فترة الأسبوعين فقط بداية من انتهاء الحجر الصحي.

ويجب على المسافرين تقديم نتائج سلبية لفحوص كشف الإصابة بكورونا قبل المغادرة وعند الوصول والسفر على متن رحلات محددة.

كما يجب على المسافرين من كلتا المدينتين تحميل تطبيق تتبع المخالطين ذي الصلة لوجهتهم.

ويمكن لسكان هونج كونج السفر إلى سنغافورة فقط بموجب الخطة بعد 14 يوما من تلقيهم للجرعة الثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

كما أعلنت حكومة هونج كونج اليوم الاثنين أنه اعتبارا من 29 أبريل يمكن إعفاء أولئك الذين يقيمون في مقاطعة جوانجدونج أو ماكاو أو أي مكان في البر الرئيسي للصين مصنف على أنه "متوسط الخطورة" و"عالي الخطورة" من الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوما باستخدام برنامج خطة سفر العودة إلى هونج كونج.