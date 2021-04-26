بريطانيا وأمريكا تعتزمان إرسال أجهزة تنفس اصطناعي ومعدات طبية للهند بسبب كورونا

تعتزم بريطانيا والولايات المتحدة تزويد الهند بأجهزة تنفس اصطناعي وغيرها من المعدات الطبية التي هي في أمس الحاجة إليها، حيث تكافح من أجل احتواء طفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى مستويات قياسية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد، إنها سترسل أكثر من 600 من المواد الطبية الأساسية إلى الهند، تشمل حوالي 140 جهاز تنفس اصطناعي ونحو 500 حاوية أكسجين، وذلك من الإمدادات الفائضة للبلاد.

ومن المتوقع أن تصل الشحنة الأولى صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان إننا "نقف جنبا إلى جنب مع الهند كصديق وشريك خلال فترة مقلقة للغاية في محاربة كوفيد -19".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان بعد حديثه مع نظيره الهندي أجيت دوفال، إن الولايات المتحدة سترسل مواد محددة مطلوبة لتصنيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، وكذلك أجهزة تنفس اصطناعي، ومجموعات مستلزمات لإجراء الاختبار، ومستلزمات الوقاية الشخصية والعلاجات.

وذكر في البيان أنه "كما أرسلت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تتعرض لضغوط في وقت مبكر من الجائحة، فإن الولايات المتحدة عازمة على مساعدة الهند في وقت حاجتها".

كما عرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الهند المساعدة اليوم الأحد.

ووفقا لمتحدث باسم الحكومة الألمانية، قالت ميركل إن "مكافحة الوباء معركتنا المشتركة". وأضافت أننا "نجهز لمهمة مساعدة في أقرب وقت ممكن"، معبرة عن تضامنها مع الهند.

ووضعت ألمانيا، وكذلك العديد من الدول الأخرى، قيودا على السفر إلى الهند في الأيام القليلة الماضية، في ضوء وضع فيروس كورونا هناك.

وسجلت الهند 349 ألفا و691 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم الأحد، في رقم قياسي عالمي جديد للإصابات في يوم واحد، حيث تضغط الجائحة على نظام الرعاية الصحية وبات على شفا الانهيار، وتسجل المستشفيات وفيات بسبب نقط الأكسجين الطبي.