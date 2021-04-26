 فيديو. الفلسطينيون يحتفلون بإزالة الحواجز عند باب العامود في القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو. الفلسطينيون يحتفلون بإزالة الحواجز عند باب العامود في القدس

هديل هلال
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 2:01 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 2:01 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد احتفال آلاف الفلسطينيين، مساء أمس الأحد، بإزالة الحواجز التي أقامتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي عند باب العامود في القدس.

وتجمع فلسطينيون خارج باب العامود بالقدس، مساء الأحد، للاحتفال بعد إزالة الحواجز التي أقامتها الشرطة الإسرائيلية مما سمح لهم بالدخول إلى ساحة أصبحت بؤرة الاشتباكات في ليالي رمضان.

وتصاعدت التوترات بعد الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة بين اليهود والفلسطينيين في القدس الشرقية، واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مساء الجمعة، عند خروج المصلين من حرم المسجد الأقصى.


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