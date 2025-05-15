استشهاد 70 فلسطينيًا بينهم 22 طفلًا في غارات إسرائيلية على غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على شمال وجنوب قطاع غزة يوم الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 70 شخصا، بينهم ما يقرب من عشرين طفلا، وفقا لما أعلنته المستشفيات ومسؤولو الصحة، وذلك غداة تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "لا مجال" لوقف الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية قبل هزيمة حركة حماس.

وبحسب وزارة الصحة في غزة والمستشفيات، قُتل ما لا يقل عن 50 شخصا، من بينهم 22 طفلا، في غارات استهدفت مناطق متفرقة حول جباليا شمال القطاع.

وجاءت الغارات بعد إفراج حركة حماس يوم الإثنين عن رهينة إسرائيلي - أمريكي، وهي خطوة رأى البعض فيها مؤشرا على احتمال التمهيد لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسعودية ضمن جولة تشمل عدة دول خليجية.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الغارات، إلا أنه أصدر أوامر إخلاء لسكان جباليا مساء الثلاثاء، مشيرا إلى وجود بنية تحتية للمسلحين في المنطقة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ.

واستخدم عمال الإنقاذ أدوات يدوية لكسر ألواح الخرسانة المنهارة، على ضوء هواتفهم المحمولة، لاستخراج جثث الأطفال من تحت الأنقاض.