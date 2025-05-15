ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا

واصلت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، تنفيذ رسالتها في تعزيز الوعي الفني بالمجتمع وصون الهوية الثقافية من خلال إعادة إحياء التراث الموسيقي والغنائي العربي، حيث أقيمت أمسية طربية استثنائية لأعمال كوكب الشرق، ضمن فعاليات "عام أم كلثوم" الذي أعلنته وزارة الثقافة بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي.

وأحيت الأمسية النجمة ريهام عبد الحكيم، بمشاركة مطربتي الأوبرا رحاب عمر وحنان الخولي، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

وعلى خشبة المسرح الكبير، وأمام جمهور ملأ القاعة عن آخرها، أسرت ريهام عبد الحكيم قلوب الحضور بصوتها المميز وإحساسها الصادق، ومنحت أعمال أم كلثوم روحًا جديدة جمعت بين الأصالة والمعاصرة، حيث قدّمت باقة من روائعها منها: "أمل حياتي"، "سيرة الحب"، "اسأل روحك"، مقطع من "دارت الأيام"، بالإضافة إلى ميدلي ضم عددًا من أعمالها الخالدة.

وقبل ذلك، أبدعت نجمتا الأوبرا رحاب عمر وحنان الخولي في أداء مجموعة من الأغنيات التي استحوذت على وجدان الجمهور، وأعادت للأذهان ذكريات زمن الفن الجميل، حيث قدّمتا: "غني لي"، "بعيد عنك"، "ح أقابله بكرة"، و"حيرت قلبي".

وقد تألق المايسترو الدكتور محمد الموجي في قيادة الفرقة الموسيقية، محققًا تناغمًا كبيرًا بين الآلات، ومنح الأغنيات الكلاسيكية لمسة معاصرة دون المساس بطابعها الأصيل.