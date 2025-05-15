الشرع يدعو إلى الاستثمار في سوريا لدفع جهود إعادة الإعمار

دعا الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع الأربعاء إلى الاستثمار في بلاده لدفع جهود إعادة الإعمار وتسهيل التعافي الاقتصادي.

وقال الشرع في خطاب متلفز إن سوريا يجب أن تتحول إلى "بلد للوظائف والازدهار"، مضيفا أن المستثمرين من داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك من تركيا، مرحب بهم.

وأضاف الرئيس المؤقت: "سوريا تعاهدكم أن تكون أرض السلام والعمل المشترك وأن تكون وفية لكل يد امتدت إليها بخير، ولن تكون سوريا بعد اليوم ساحة لصراع النفوذ، ولا منصة للأطماع الخارجية ولن نسمح بتقسيم سوريا".

وتابع الشرع: "الطريق لا يزال أمامنا طويلا"، مجددا التزامه بالوحدة الوطنية، وتعهد بأن بلاده لن تسمح بعد الآن بأن تتحول إلى ساحة للصراعات الخارجية.

وقال: "سوريا لكل السوريين، بكل طوائفهم وأعراقهم، ولكل من يعيش على هذه الأرض المباركة. التعايش هو إرثنا عبر التاريخ، والانقسامات التي مزقتنا كانت دوما نتيجة للتدخلات الخارجية، واليوم نرفضها جميعا".

وسبق الخطاب مقابلة جمعت الرئيس السوري بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء، عن نيته رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.