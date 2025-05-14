قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الدولة تمكنت من توفير التقاوي المتميزة ذات الجودة العالية، مؤكدا أن هناك أصنافًا جيدة من القمح والأرز والذرة، مع استخدام الميكنة الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك عوامل وراء زيادة إنتاجية القمح، خاصة وفرة التقاوي المعتمدة، مع المشروعات القومية المنفذة لدعم الزراعة خاصة في الدلتا الجديدة والعوينات.

وأوضح أن القمح يحتاج إلى درجات برودة عالية، موضحا أنه تم زراعة 3.2 مليون فدان، ومستهدف الوصول إلى 10 ملايين طن قمح.

ولفت إلى أن سيتم توريد لهيئة السلع التموينية بين 4.5 و5 ملايين طن، بسعر 2200 جنيه لطن القمح، مؤكدا أن الفلاح يحصل على مستحقاته بشكل مباشر.

ونوه بأن الحكومة اتخذت إجراءات جيدة لدعم الزراعة، مؤكدا أنه يتم إنتاج من 20 إلى 24 أردب قمح من كل فدان.