الإمارات تجلي 188 من المرضى ومرافقيهم من قطاع غزة

أعلنت دولة الإمارات أنها نفذت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إجلاء طبيا عاجلا لـ188 من المرضى ومرافقيهم من قطاع غزة.



نُصبت خيام مؤقتة بالقرب من أنقاض المباني المدمرة إثر الهجمات الإسرائيلية، مع استمرار عودة الفلسطينيين إلى منطقة الشيخ زايد بمدينة غزة، غزة، في 13 مارس 2025. دُمّرت بشدة مباني الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والعديد من المباني التاريخية التي لجأ إليها المدنيون جراء الهجمات. / AP



وتنفيذا لتوجيهات من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وضمن مبادرته لعلاج ورعاية 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 مصاب بالسرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة، نفذت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية رحلة إجلاء جديدة.

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى أن الرحلة قدمت من مطار رامون في إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم، وشملت 101 مريضا برفقة 87 من أفراد أسرهم، ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم حتى الآن إلى 2634 مريضا ومرافقا، حيث يجسد ذلك حرص دولة الإمارات على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد، أوضح سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية أن مبادرة الشيخ محمد بن زايد "تندرج في إطار الدعم التاريخي لدولة الإمارات للشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها مع سكان غزة في الأزمة الحالية، حيث تساهم المبادرات الإنسانية الإماراتية في التخفيف من الآثار الكارثية التي يواجهها سكان القطاع، وخاصة فئات الأطفال والنساء وكبار السن".

وأكد الشامسي أنه "في هذا الوقت الحرج، لن تدخر دولة الإمارات جهدا في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم المبادرات لغوثهم سواء برا أو بحرا أو جوا"، مشددا على أن الإمارات "ستستمر في العمل الحثيث والقيام بدور قيادي وريادي، مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان تدفق المساعدات فوراً وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع ومستدام عبر كافة الطرق الممكنة".

ولفت المسؤول الإماراتي إلى أن بلاده تصدرت قائمة الدول الأكثر دعما لسكان قطاع غزة منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023 وبنسبة تجاوزت 40 % من مجمل المساعدات المقدمة، مبينا أن "جهود دولة الإمارات في عمليات الإجلاء الطبي المتواصلة تعكس حرصها على توفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين، والمساهمة في تقديم الدعم الإنساني خلال هذه الأوضاع الحرجة".

وشدد على أن "دولة الإمارات لن تألو جهدا في دعمها الإنساني لشعب غزة خلال هذه الأوقات الصعبة، وستواصل جهودها الإنسانية والإغاثية وإخلاء المصابين والمرضى، ما يعكس التزامها العميق بإنقاذ الأرواح".

واستطرد: "منذ اندلاع الأزمة، بذلت دولة الإمارات جهودا حثيثة لتقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين والمرضى الفلسطينيين من قبل المستشفى الميداني الإماراتي في جنوب غزة والمستشفى العائم قبالة ساحل مدينة العريش المصرية، وقدّمت دولة الإمارات منذ بداية الأزمة استجابة إغاثية واسعة للأشقاء الفلسطينيين لمساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها، حيث قدمت اكثر من 65000 ألف طن من الإمدادات الإغاثية والغذائية والطبية".