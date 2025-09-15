أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة أولمبيك مارسيليا في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والمقررة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وشهدت القائمة عودة جود بيلينجهام، صانع ألعاب الفريق، للمرة الأولى هذا الموسم، وكذلك الفرنسي إدواردو كامافينجا بعد تعافيهما من الإصابة.

وكانت القرعة قد أوقعت ريال مدريد في مجموعة قوية تضم: بوروسيا دورتموند، ليفربول، إي سي ميلان، أتالانتا، سالزبورج، ليل، شتوتجارت، وبريست.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ترينت، أسينسيو، كاريراس، فران جارسيا، هويسن.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، جونزالو، إبراهيم دياز، ماستانتونو.