روبيو: تحركات الاعتراف بفلسطين لا يقربنا من إقامة دولة

تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الإثنين، بأن تقدم واشنطن "دعما ثابتا" لإسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة، داعيا إلى القضاء على حركة حماس.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس: "شعب غزة يستحق مستقبلا أفضل، لكن هذا المستقبل لا يمكن أن يبدأ حتى يتم القضاء على حماس"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "يمكنكم الاعتماد على دعمنا والتزامنا الثابتين لتحقيق ذلك"، معتبرًا أن "لا سلام في المنطقة في ظل وجود حماس. وجود حماس يهدد أمن المنطقة والعالم ويجب التخلص منها"، مضيفا: "على حماس تسليم سلاحها".

وقال روبيو: "نريد عودة الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات من غزة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تشجع على "دور بنّاء" لقطر بشأن غزة.

ومن جهة أخرى، انتقد روبيو تحركات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلا إنها "لا تقربنا من إقامة دولة فلسطينية".

وقال: "سنواجه توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية. هذا يضع حماس في موقف قوي وأكثر جرأة".

وفي الشأن الإيراني، قال روبيو إن ترامب سيواصل ضغوطه الاقتصادية على طهران لتغيير سياساتها، معتبرا أن "التهديدات الإيرانية قد تطال دول الخليج وأوروبا".