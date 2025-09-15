الرئيس اللبناني يعتذر لأمير قطر عن عدم تكرار عبارات الإدانة: باتت تثير السأم في نفوس شعوبنا

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن المستدف الحقيقي في العدوان الأخير على الدوحة لم يكن مجموعة أشخاص بل مفهوم الوساطة ومبدأ الحوار، وتصفية فكرة التفاوض نفسها.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين: «اختاروا دولة قطر الشقيقة موقعًا للاعتداء لأنها قاطرة حوار ولقاء وسلام، وهي القيم التي قصد العدوان اغتيالها وتصفيتها».

واعتذر من أمير قطر ورؤساء الوفود عن عدم تكرار مفردات الإدانة والتنديد والشجب، معقبًا: «تلك الكلمات ملأت تاريخنا وحاضرنا، حتى باتت تثير السأم في نفوس شعوبنا».

وشدد على أن الرد على الهجوم الإسرائيلي يجب أن يكون واضحًا وجليًا، داعيًا إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة بموقف موحد.

واستطرد: «بعد أيام نلتقي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجب أن يكون السؤال واضحًا، هل تريد حكومة إسرائيل أي سلام عادل في مطقتنا؟ لو الجواب نعم فنحن جاهزون وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002».

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.