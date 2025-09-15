رئيس جيبوتي: ندعو إلى تحرك عربي وإسلامي فوري يتجاوز حدود الإدانة إلى دوائر الفعل الرادع

قال الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، إن «العدوان الإسرائيلي الغادر على الدوحة اعتداء على كل عربي ومسلم، وتحدٍ صارخ للقوانين الدولية والإنسانية المشتركة».

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن قصف الدوحة - التي لطالما كانت منارة للسلام - ليس حادثًا عابرًا، بل كشف فاضح للمشروع الحاتلالي الإسرائيلي البغيض؛ الذي لا يعترف بسيادة ولا يردعه قانون.

وأشار إلى أن «من يقصف عاصمة عربية آمنة فإنه يتحدى الأمة بأسرها، ومن يصمت يفسح الطريق للعدوان المقبل».

وأعرب عن إدانة بلاده البالغة للعدوان الآثم باعتباره «جريمة لا تسقط بالتقادم»، مطالبًا بتحقيق دولي عاجل لكشف الحقيقة وتوثيق الجريمة وتحميل الاحتلال المسئولية الكاملة.

ودعا إلى تحرك عربي وإسلامي فوري؛ يتجاوز حدود الإدانة إلى دوائر الفعل الرادع والقرار المؤثر.

وأكمل: «آن الأوان لتتحرك الأمة كجسد واحد، كرامتنا ليست قابلة للتجزئة، وسيادتنا ليست موضوعًا للنقاش أو التفاوض، يجب ترجمة التضامن إلى أفعال ملموسة تحمي أوطاننا وتصون سيادتنا، وترسل رسالة واضحة بأن عواصمنا ليست ساحة مفتوحة للانتهاكات والاعتداءات».

واستطرد: «نمد أيدينا للسلام العادل ولا نقبل أن يفهم هذا السلوك الحضاري على أنه صعف، أو أن يترجم صبرنا على أنه استسلام، ولو أسيء فهمه لتكن القمة نقطة تحول تعيد ميزان الكرامة والسيادة».

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.