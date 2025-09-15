قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن الدوحة تعرضت لاعتداء غادر استهدف خلاله أحد المساكن التي تقيم فيها عائلات المكتب السياسي لحركة حماس ما أسفر عن استشهاد 6 بينهم قطري وإصابة 18.

وأضاف خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن العالم صدم ليس لأن العدوان انتهاك صارخ لسيادة قطر لكن أيضًا بسبب الظروف الخاصة بهذا العمل الإرهابي الجبان.

وأوضح أن قطر دولة وساطة تبذل منذ عامين جهودًا مضنية لوقف الحرب المدمرة التي تشن على غزة، والتي تحول منذ فترة إلى حرب إبادة، مؤكدا أن الدوحة استضافت وفودًا من حماس وإسرائيل وأسفرت الجهود بالشراكة مع مصر عن إطلاق سراح بعض المحتجزين ومئات الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه عندما وقع الاعتداء الغادر على الدوحة كانت حماس تدرس مقترحًا تسلمته من قطر ومصر، لافتًا إلى أن إسرائيل كانت علم بموعد اجتماع قيادات حماس.

ونوه بأن إسرائيل عملت بشكل منهجي على اغتيال السياسيين الذين تفاوضهم وتعتدي على البلد الوسيط، مؤكدا أن إسرائيل إذا كانت تريد اغتيال قيادات حماس فلماذا تفاوضهم.

وأكد أن العدوان الإسرائيلي هو عمل سافر وغادر وجبان ويستحيل التعامل مع هذا الغدر، موضحًا أن من يغتال الطرف الذي يفاوضه يريد استمرار الحرب.

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة جماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.