نتنياهو يقر للمرة الأولى: إسرائيل تدخل في نوع من العزلة

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى، الاثنين، بأن بلاده تدخل في "نوع من العزلة".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو، في مؤتمر لوزارة المالية الإسرائيلية قوله: "نحن ندخل في نوع من العزلة، وسيتعين علينا التكيف أكثر فأكثر مع اقتصاد يتمتع بخصائص الاكتفاء الذاتي".ولطالما نفت الحكومة الإسرائيلية بشدة تقديرات بشأن دخول تل أبيب في عزلة دولية؛ بسبب حرب الإبادة المستمرة في غزة والسياسات اليمينية المتطرفة للحكومة.في السياق نقلت صحيفة "ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في المؤتمر ذاته إن "إسرائيل تعيش حاليا نوعا من العزلة السياسية".

وأضاف نتنياهو: "على إسرائيل أن تتصرف وفقًا لذلك، وأن تنتج الأسلحة بنفسها كي لا تصبح تابعة للعالم"، وفق الصحيفة.

وكانت العديد من الدول الغربية منها بريطانيا وإسبانيا وكندا أعلنت في الأشهر الماضية قرارها وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل فيما أعلنت دول أخرى منها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وإسبانيا والنرويج عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.

من جانبه اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن تصريح نتنياهو "جنوني".

وقال لابيد في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "هذا تصريحٌ جنوني. العزلة ليست قدرا، بل هي نتاج سياسة خاطئة وفاشلة لنتنياهو وحكومته، فهم يُحوّلون إسرائيل إلى دولة من دول العالم الثالث، ولا يسعون حتى لتغيير الوضع".وأضاف لابيد: "بخلاف ذلك، يُمكن لإسرائيل أن تعود إلى النجاح والشعبية، باقتصادٍ مزدهرٍ في مصاف دول العالم الأول".

أما زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض والنائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي يائير جولان فقال في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نتنياهو يُحيي مواطني إسرائيل بمناسبة رأس السنة (العبرية): للحفاظ على عرشي، أحتاج إلى حربٍ وعزلةٍ أبديتين. وأنتم ستُضحّون بالبلاد والاقتصاد ومستقبل أبنائكم وارتباطكم بالعالم".

وأضاف جولان: "ردّنا على هذا الرجل الوضيع: هذا العام سنُغيّركم ونُنقذ إسرائيل".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.​​​​​​​