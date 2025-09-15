أمير قطر: قمة الدوحة رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي بحق منطقتنا

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن «القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة اليوم، هي رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي بحق المنطقة».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين: «وستسهم مخرجاتها بشكل فاعل في تكثيف عملنا المشترك وتنسيق مواقف وتدابير بلداننا، بما يوحد الكلمة والصف، مع شكرنا للأشقاء على تضامنهم مع دولة قطر وشعبها في هذا الهجوم الغادر».

واختتمت، الاثنين، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة «غير العادية»، بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

واعتمد قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي البيان الختامي الصادر عن القمة، الذي أكد أن غياب المساءلة الدولية، وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، قد شجّعت إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويُضعف منظومة العدالة الدولية، ويهدد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ونوه البيان أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسية التوسعية، إنما يقوض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة ويهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية.

وشدد على أن هذا العدوان على الأراضي القطرية - وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى - يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام.

وأعرب عن الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددا، أو أي دولة عربية أو إسلامية، باعتبارها استفزازًا وتصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن الدوليين. وحث المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.

https://x.com/TamimBinHamad/status/1967632929988980743