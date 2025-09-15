قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن «قمة الدوحة ترسل رسالة للعالم أن قطر لا تقف لوحدها وتحظى بتضامن عربي إسلامي واسع».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية لبحث العدوان على قطر، مساء الاثنين، أن مداخلات قادة ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، تعبر جميعًا عن وقوف تلك الدول إلى جانب قطر في هذا الظرف الاستثنائي.

وأشار إلى أن البيانات التي أدلى بها رؤساء الوفود والقادة، أكدت استنكار وإدانة استهداف الوسيط والمفاوض، مضيفًا: «هما عضوان في معادلة كبيرة لأي نزاع وصراع، يجب الحفاظ عليهما وعدم التعرض لهما لأي شكل من الأشكال».

وذكر أن البيانات سلطت الضوء على نقطة لم تتضمن في البيان الختامي، وهي الوضعية المارقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكمل: «ما حدث مع قطر والاعتداء والعدوان الإسرائيلي يكرس تلك الوضعية بوضوح، ويؤكد أن تلك الدولة مارقة على القانون والنظام الدولي، وتتصرف بشكل لا حضاري ولا يمت للسلوك المقبول دوليًا بأي شكل».

وشدد على أن «الحضور في القمة كان قويًا ومهمًا»، معقبًا: «أدعو إلى الاطلاع على البيان بشكل دقيق لما فيه من عناصر تجعلنا نرتاح أن الموقف السياسي الإسلامي والعربي متماسك في وجه العدوان الإسرائيلي».