مشروع بيان القمة الخليجية يوجّه بعقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع المشترك في الدوحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت قناة "العربية" بأن مشروع بيان القمة الخليجية تضمن توجيه مجلس الدفاع المشترك لعقد اجتماع عاجل في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار تعزيز التضامن الخليجي مع قطر.



ويدعو البيان جميع الدول والمنظمات الدولية إلى إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر، ويتضمن مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.



وأكد مشروع البيان التضامن الكامل مع قطر في جميع الإجراءات الرامية لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي، مع الإشارة إلى إدانة الانتهاك الصارخ لسيادة الدولة الخليجية.





وعقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية الرسمية "وام".

وجرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس.