ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الاحتياجات وكبار السن في الجمعية العمومية للأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن ترتيبات استثنائية لاستقبال الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، خلال انعقاد الجمعية العمومية الخاصة يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة والتي تشهد التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وتتضمن الترتيبات توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل داخل مقار اللجان، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة لضمان راحتهم الكاملة أثناء المشاركة في عملية التصويت.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص النادي على تمكين جميع الأعضاء من أداء دورهم الكامل في الجمعية العمومية دون أي معوقات.

وجه النادي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الخاص المقرر له يوم الجمعة المقبل للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وكان النادي أعلن توفير أتوبيسات «مجانية» لنقل الأعضاء من فروع النادي في مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة، لحضور الجمعية العمومية «الاجتماع الخاص» المقرر انعقاده يوم الجمعة المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء، ذهابًا وإيابًا، للتيسير على الأعضاء للمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وحرصت الإدارة أيضًا على توفير عدد من الخدمات، حيث تم تعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة بمقر النادي بالجزيرة، حتى يتمكن كل عضو من معرفة رقم لجنته، فضلًا عن تخصيص نقاط للاستعلام داخل المقر وتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات، وتوفير سيارات جولف لنقل الأعضاء بين بوابات النادي وأماكن التصويت، وتأجير «جراجات» الأوبرا والمعلمين وحي غرب بجوار النادي، لخدمة الأعضاء مجانًا طوال اليوم.