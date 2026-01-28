 محكمة تصدر حكما بالسجن 20 شهرا بحق السيدة الأولى السابقة لكوريا الجنوبية كيم كيون هي بتهمة الفساد - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026 10:05 ص القاهرة
محكمة تصدر حكما بالسجن 20 شهرا بحق السيدة الأولى السابقة لكوريا الجنوبية كيم كيون هي بتهمة الفساد

سول - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 9:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 9:49 ص

أصدرت محكمة حكما بالسجن لمدة 20 شهرا بحق السيدة الأولى السابقة لكوريا الجنوبية كيم كيون هي بتهمة الفساد.

يأتي ذلك قبل صدور الحكم على الرئيس السابق يون سوك يول المخلوع بسبب فرضه الأحكام العرفية قبل عام.

وأصدرت محكمة سول الجزئية حكما على كيم بتهمة تلقيها رشي من كنيسة التوحيد مقابل خدمات تجارية.

يأتي هذا الحكم قبل حوالي ثلاثة أسابيع من إصدار المحكمة حكمها في تهمة التمرد الموجهة ضد يون.

وكان المدعي العام المستقل قد طالب في وقت سابق بإصدار عقوبة الإعدام بحق يون.

وكان الحكم مفاجئا بعد أن طالب المدعي العام المستقل بسجن كيم لمدة 15 عاما بتهم تتعلق بتلقيها رشى والتلاعب بأسعار الأسهم وانتهاكات قانون التمويل السياسي.

وبرأت المحكمة كيم من تهم التلاعب بأسعار الأسهم وانتهاكات قانون التمويل السياسي، مشيرة إلى عدم كفاية الأدلة.

وقال فريق الدفاع عن كيم إنه يشكر المحكمة على حكمها وسيبحث ما إذا كان سيستأنف الحكم أم لا.

