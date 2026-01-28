ستارمر يتهم حزب إصلاح المملكة المتحدة بانتهاج سياسة انقسام سام بعد إعلان مرشحه في مانشستر الكبرى

قال زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" يتبع سياسة انقسام سام، وذلك عقب الكشف عن الدفع بالمرشح مات جودوين لتمثيل الحزب في الانتخابات الفرعية بمنطقة مانشستر الكبرى.

ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، اتهم ستارمر جودوين في دائرتي جورتون ودنتون بتغذية خطاب انقسامي، بعد رفضه التراجع عن تصريح اعتبر فيه أن المولودين في المملكة المتحدة من خلفيات عرقية أقلية "ليسوا بالضرورة بريطانيين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جودوين، الذي وصفه بناشط من اليمين المتشدد، سيسعى إلى تمزيق النسيج المجتمعي وإثارة الانقسام في الدائرتين، داعيا الناخبين الراغبين في وقف تقدم الحزب اليميني المتشدد إلى التوحد والتصويت لصالح مرشح حزب العمال.

في سياق متصل، حذر قياديون بارزون في حزب العمال من ضرورة التحرك السريع لتقديم الحزب بوصفه "الخيار القادر على إيقاف حزب الإصلاح"، مع إقرارهم بأن الحزب تأخر في الاستفادة من التصويت التكتيكي خلال الانتخابات الفرعية الأخيرة في كيرفيلي، التي فاز بها حزب "بلايد كيمرو".