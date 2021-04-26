ملك السعودية يعزي الرئيس العراقي في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس العراقي برهم صالح رئيس جمهورية العراق، في ضحايا الحريق الذي اندلع بمستشفى ابن الخطيب في العراق.

وقال الملك سلمان، في برقيته حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، "علمنا ببالغ الألم بنبأ حادث وقوع حريق في مستشفى ابن الخطيب وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب العراق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس العراقي برهم صالح.